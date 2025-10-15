Прокурор запросил для Фургала 25 лет заключения по второму делу об ОПГ

В Бабушкинском районном суде Москвы начались прения по второму уголовному делу против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении более двух миллиардов рублей у МСП-банка, сообщает ТАСС.
Уточняется, что прокурор Михаил Резниченко потребовал назначить Фургалу 22 года строгого режима, а с учётом первого приговора за расправу над конкурентами и покушение — общей мерой наказания в 25 лет заключения.
Ранее стало известно, что принадлежавшая экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу квартира во Владивостоке была выставлена на торги Росимуществом. Соответствующее распоряжение было выдано судебными приставами.
По версии прокуратуры, с декабря 2018 по июль 2020 года Фургал с сообщниками похитил из МСП Банка свыше двух миллиардов рублей и 8,7 млн долларов, которые затем легализовал. Вместе с ним предстали перед судом ещё девять предполагаемых соучастников.