Прокурор запросил для Фургала 25 лет заключения по второму делу об ОПГ

По версии прокуратуры, с декабря 2018 по июль 2020 года Фургал с сообщниками похитил из МСП Банка свыше двух миллиардов рублей и 8,7 млн долларов, которые затем легализовал. Вместе с ним предстали перед судом ещё девять предполагаемых соучастников.