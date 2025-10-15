Ричмонд
Трамп высказался о передаче Украине дальнобойного оружия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время определится с ответом на запросы Украины о предоставлении ей дальнобойных вооружений.

Комментируя предстоящую встречу с Владимиром Зеленским, американский лидер отметил, что украинская сторона стремится к наступательным действиям, и именно по этому вопросу ему предстоит принять решение.

«Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу», — сказал Трамп.

Напомним, что ранее Трамп указывал, что он близок к определению своей позиции относительно возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, но желает получить от киевского режима разъяснения относительно планируемого применения этого оружия.

Ранее Трамп рассказал о намерениях Путина по Украине.

