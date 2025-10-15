Трамп: Путин оценил бомбардировщики США во время визита на Аляску

Трамп рассказал о реакции Путина на технику США.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 15 октября сообщил, что президент России Владимир Путин оценил американские бомбардировщики, продемонстрированные во время их встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) 15 августа. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Белого дома.
«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: “Это действительно сработало”. И это так», — заявил президент США. По словам Трампа, обсуждение касалось именно демонстрации американских бомбардировщиков, находившихся на аэродроме в момент визита делегаций.
В ходе переговоров в Анкоридже президенты России и США рассмотрели перспективы урегулирования конфликта на Украине и выразили готовность к поиску компромиссных решений. Владимир Путин в итоговом заявлении подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном и устойчивом завершении кризиса. Оба лидера отметили конструктивный настрой встречи и выразили надежду на продолжение диалога по вопросам безопасности и стратегической стабильности в мире.