Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Путин оценил бомбардировщики США во время визита на Аляску

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 15 октября сообщил, что президент России Владимир Путин оценил американские бомбардировщики, продемонстрированные во время их встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) 15 августа. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Белого дома.

Трамп рассказал о реакции Путина на технику США.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 15 октября сообщил, что президент России Владимир Путин оценил американские бомбардировщики, продемонстрированные во время их встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) 15 августа. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Белого дома.

«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: “Это действительно сработало”. И это так», — заявил президент США. По словам Трампа, обсуждение касалось именно демонстрации американских бомбардировщиков, находившихся на аэродроме в момент визита делегаций.

В ходе переговоров в Анкоридже президенты России и США рассмотрели перспективы урегулирования конфликта на Украине и выразили готовность к поиску компромиссных решений. Владимир Путин в итоговом заявлении подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном и устойчивом завершении кризиса. Оба лидера отметили конструктивный настрой встречи и выразили надежду на продолжение диалога по вопросам безопасности и стратегической стабильности в мире.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше