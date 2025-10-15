Трамп: Путин оценил бомбардировщики США во время визита на Аляску

В ходе переговоров в Анкоридже президенты России и США рассмотрели перспективы урегулирования конфликта на Украине и выразили готовность к поиску компромиссных решений. Владимир Путин в итоговом заявлении подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном и устойчивом завершении кризиса. Оба лидера отметили конструктивный настрой встречи и выразили надежду на продолжение диалога по вопросам безопасности и стратегической стабильности в мире.