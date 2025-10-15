Трамп заявил, что продолжает усердно работать над урегулированием украинского конфликта

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над завершением конфликта в Украине, сравнив сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN, передает ТАСС.
«Я усердно работаю над русским вопросом», — сказал Трамп в преддверии визита Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября.
Трамп задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Когда журналист отметил, что «ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить», президент согласился. «Верно, — сказал Трамп. — Один длится три года, другой — три тысячи».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет в Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию. -0-