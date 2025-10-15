Трамп заявил, что продолжает усердно работать над урегулированием украинского конфликта

Трамп задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Когда журналист отметил, что «ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить», президент согласился. «Верно, — сказал Трамп. — Один длится три года, другой — три тысячи».