Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что продолжает усердно работать над урегулированием украинского конфликта

Трамп задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Когда журналист отметил, что «ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить», президент согласился. «Верно, — сказал Трамп. — Один длится три года, другой — три тысячи».

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над завершением конфликта в Украине, сравнив сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN, передает ТАСС.

«Я усердно работаю над русским вопросом», — сказал Трамп в преддверии визита Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября.

Трамп задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Когда журналист отметил, что «ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить», президент согласился. «Верно, — сказал Трамп. — Один длится три года, другой — три тысячи».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет в Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше