Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Моди якобы пообещал не покупать нефть из РФ

Президент США заявил, что будет добиваться от Китая отказа от российской нефти вслед за якобы принявшей такое решение Индии.

Источник: Комсомольская правда

Индия якобы готова отказаться от закупок нефти в РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, такую информацию он получил от главы индийского правительства Нарендры Моди.

«Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России», — сказал Трамп журналистам, назвав это «большой остановкой».

Трамп заявил, что будет добиваться от Китая отказа от российской нефти вслед за якобы принявшей такое решение Индией.

Напомним, в августе индийский посол в РФ Винай Кумар заявил, что его страна продолжит приобретать нефть в России, несмотря на планируемые Западом вторичные санкции против союзников РФ.

При этом глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные страны могут не покупать нефть у Индии, если их не устраивают какие-либо условия.

Позже Индия заявила, что для отказа этой страны от нефти РФ США должны выполнить одно условие — снять санкции с Ирана и Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше