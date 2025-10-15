Трамп заявил, что Моди якобы пообещал не покупать нефть из РФ

Индия якобы готова отказаться от закупок нефти в РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
По словам американского лидера, такую информацию он получил от главы индийского правительства Нарендры Моди.
«Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России», — сказал Трамп журналистам, назвав это «большой остановкой».
Трамп заявил, что будет добиваться от Китая отказа от российской нефти вслед за якобы принявшей такое решение Индией.
Напомним, в августе индийский посол в РФ Винай Кумар заявил, что его страна продолжит приобретать нефть в России, несмотря на планируемые Западом вторичные санкции против союзников РФ.
При этом глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные страны могут не покупать нефть у Индии, если их не устраивают какие-либо условия.
Позже Индия заявила, что для отказа этой страны от нефти РФ США должны выполнить одно условие — снять санкции с Ирана и Венесуэлы.