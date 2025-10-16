Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Израиля допустило возможность возобновления боевых действий в Газе

В связи с этим Кац дал армии распоряжение подготовить «всеобъемлющий план» действий на случай необходимости возобновить бои в Газе.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль намерен возобновить боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, передает ТАСС.

«Если ХАМАС откажется от реализации соглашения о мирном урегулировании в Газе, Израиль в координации с США вернется к ведению боевых действий, чтобы добиться полного разгрома ХАМАС, изменить действительность в Газе и достичь всех целей войны», — говорится в заявлении канцелярии министра, которое приводит издание The Times of Israel.

В связи с этим Кац дал армии распоряжение подготовить «всеобъемлющий план» действий на случай необходимости возобновить бои в Газе. -0-

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше