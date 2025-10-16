Минобороны Израиля допустило возможность возобновления боевых действий в Газе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль намерен возобновить боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, передает ТАСС.
«Если ХАМАС откажется от реализации соглашения о мирном урегулировании в Газе, Израиль в координации с США вернется к ведению боевых действий, чтобы добиться полного разгрома ХАМАС, изменить действительность в Газе и достичь всех целей войны», — говорится в заявлении канцелярии министра, которое приводит издание The Times of Israel.
В связи с этим Кац дал армии распоряжение подготовить «всеобъемлющий план» действий на случай необходимости возобновить бои в Газе. -0-