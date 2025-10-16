Ранее первый замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что благосостояние Индии в настоящее время значительно опирается на доступные российские энергоносители, поэтому страна не готова отказываться от экономического прогресса в угоду временным связям с Соединёнными Штатами. По его словам, Индия переживает период активного экономического развития, во многом благодаря импорту недорогих российских энергетических ресурсов.