Трамп заявил, что премьер Индии якобы намерен отказаться от покупки нефти РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия якобы вскоре откажется от импорта нефти из России. По его словам, Нью-Дели возобновит закупки российского «чёрного золота» после завершения украинского конфликта.

Источник: Life.ru

«Это началось, немедленно это нельзя сделать, это процесс, но процесс завершится быстро», — заявил республиканец.

Как утверждает хозяин Белого дома, в ближайшее время Индия якобы прекратит импортировать нефть российского происхождения, но возобновит закупки после прекращения боевых действий на Украине. По словам американского президента, о соответствующем намерении рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее первый замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что благосостояние Индии в настоящее время значительно опирается на доступные российские энергоносители, поэтому страна не готова отказываться от экономического прогресса в угоду временным связям с Соединёнными Штатами. По его словам, Индия переживает период активного экономического развития, во многом благодаря импорту недорогих российских энергетических ресурсов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

