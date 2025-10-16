Ричмонд
Трамп сделал неожиданное заявление о победе России на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о ходе конфликта на Украине, заявив, что изначально ожидал от России победы в течение первой недели.

В комментарии, сделанном в Белом доме, американский лидер отметил, что продолжение боевых действий уже четвертый год, по его словам, не лучшим образом характеризует российскую армию.

«Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвертый год. Это не очень красит его, так называемую военную машину», — заявил Трамп.

Трамп также сказал, что готовое соглашение по урегулированию украинского конфликта якобы существовало несколько месяцев назад.

Ранее Трамп высказался о передаче Украине дальнобойного оружия.

