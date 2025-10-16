В Киеве заявили, что население Украины ежегодно сокращается на 300 тыс. человек из-за демографического кризиса

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население Украины ежегодно сокращается на 250−300 тыс. человек без учета потерь, вызванных конфликтом, сообщил в среду глава офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник. Об этом передает РИА Новости.
Глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов во вторник заявил, что численность населения Украины через 10 лет при наихудшем сценарии может сократиться до 15 млн.
«У нас действительно демографический кризис, мы фактически вымираем. Каждый год у нас население сокращается на 250−300 тыс. человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий», — сказал Воскобойник в эфире украинского телеканала.
Он добавил, что на данный момент в стране наблюдается дефицит рабочих, который измеряется миллионами. По его словам, при этом ввоз в страну иностранных работников не сможет решить демографический кризис. Воскобойник также заявил, что не стоит рассчитывать и на возвращение беженцев, потому как из них готовы вернуться около 60% только после завершения конфликта.
Ранее сообщалось, что население Украины снизилось до 28,7 млн человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения из Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. -0-