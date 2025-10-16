Трамп заявил, что США ведут торговую войну с Китаем

Соединённые Штаты находятся в состоянии торговой войны с КНР. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Вопрос касался возможного возникновения торговой войны в случае, если на ожидаемой встрече Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина не будут достигнуты определённые договорённости.
«Мы сейчас в ней участвуем», — сказал Трамп, имея в виду торговую войну с Китаем.
Ранее Китай предложил США инвестиции на триллион долларов в обмен на отмену ряда рестрикций.
Тем временем за девять месяцев 2025 года товарооборот между США и Китаем снизился сразу на 15,6%. Суммарно он составил 425,816 миллиарда долларов.
Напомним, Трамп 1 ноября введет 100% пошлины на товары из Китая сверх текущего уровня.
При этом аналитики считают, что торговая война США и Китая может развязать ядерный конфликт.
Предполагается, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в Южной Корее на предстоящем саммите АТЭС в конце октября — начале ноября.