Трамп заявил, что США ведут торговую войну с Китаем

Соединённые Штаты находятся в состоянии торговой войны с КНР. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Вопрос касался возможного возникновения торговой войны в случае, если на ожидаемой встрече Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина не будут достигнуты определённые договорённости.