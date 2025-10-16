Ричмонд
Трамп заявил, что США ведут торговую войну против Китая

Соединённые Штаты в настоящее время находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Мы ведём одну сейчас», — заявил республиканец, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китайской Народной Республикой перерасти в торговую войны.

Ранее Дональд Трамп обвинил КНР в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. По его словам, американская сторона готова к экономическому противостоянию и имеет в своём распоряжении множество вариантов контрмер. В частности, президент США анонсировал введение с 1 ноября 100-процентных тарифов на ввоз в страну товаров китайского производства в дополнение к уже действующим пошлинам. Глава Минфина США Скотт Бессент, со своей стороны, сообщил, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность введения пошлин до 500% за нефть, закупаемую Китаем у России, однако эта мера будет принята только в том случае, если на аналогичный шаг пойдут государства Европы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

