Трамп рассказал, что Путин оценил бомбардировщики на Аляске

Трамп: Путин оценил американские бомбардировщики на Аляске.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский коллега Владимир Путин на встрече на Аляске оценил американские бомбардировщики.

«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: “Это действительно сработало”. И это так», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, речь шла о демонстрации американских бомбардировщиков.

На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

