СМИ рассказали о «черной дыре», в которой пропадают солдаты ВСУ

Населенный пункт Садки в Сумской области приобрел печальную известность как место, где военнослужащие украинской армии бесследно исчезают.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, родственники бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продолжают сообщать о пропаже без вести военнослужащих в районе этого населенного пункта.

Собеседник агентства охарактеризовал Садки как своеобразную «черную дыру» для ВСУ, подчеркнув, что такая ситуация сохраняется там уже продолжительное время.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о передаче Украине дальнобойного оружия.

