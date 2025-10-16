Трамп заявил, что Украина может готовиться к наступлению

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что в рамках инициативы по противовоздушной обороне его страна выделит 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. Берлин также направит Киеву свыше 2 миллиардов евро для удовлетворения неотложных потребностей, доведя общий объём своей помощи в этом году до 9 миллиардов евро. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.