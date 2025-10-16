Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил подробности встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

На пресс-конференции в Белом доме американский президент сообщил, что во время их поездки мимо американских бомбардировщиков Путин положительно оценил эту технику.

«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: “Это действительно сработало”. И это так», — заявил Трамп.

Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о победе России на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше