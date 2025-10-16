Трамп сообщил подробности встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
На пресс-конференции в Белом доме американский президент сообщил, что во время их поездки мимо американских бомбардировщиков Путин положительно оценил эту технику.
«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: “Это действительно сработало”. И это так», — заявил Трамп.
Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о победе России на Украине.
