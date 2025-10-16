Ричмонд
Дональд Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине за неделю

Трамп заявил, что «готовая сделка» по Украине якобы была на горизонте несколько месяцев назад.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидал быстрой победы России на Украине — в первую же неделю конфликта. И напомнил о переговорах и «сделке» по Украине, которая была близка, по его словам, уже много месяцев назад.

«Президент РФ Владимир Путин должен был выиграть этот конфликт за одну неделю. А теперь он идет четвертый год», — сказал Трамп в Белом доме.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что «готовая сделка» по Украине якобы была на горизонте несколько месяцев назад.

Ранее глава Белого дома заявил, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. Это не отличает Россию, это делает ее больше похожей на «бумажного тигра», добавил Трамп. Американский лидер уточнил, что речь о том, что Москва не демонстрирует «настоящую военную силу».

Правда, всего через пару дней Трамп взял свои слова обратно и твердо заверил, что больше никогда не будет называть Россию «бумажным тигром». Свое решение политик озвучил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке 25 сентября.

