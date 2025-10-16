Трамп заявил, что ФБР арестовало тысячи преступников в городах США в ходе тайной операции

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что тайная операция ФБР «Летняя жара» привела к аресту тысяч преступников во многих городах страны. Об этом передает РИА Новости.
«Мы были во многих городах, о чем люди не знают. Мы это сделали тихо. За несколько месяцев офисы ФБР сокрушили преступность. Тысячи самых опасных преступников были арестованы», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, за время операции ФБР арестовало 8 тыс. преступников, количество арестов в крупных городах выросло на 250%. А всего за время работы администрации, как заявил Трамп, ФБР арестовало 23 тыс. человек.
Правоохранители уничтожили сотни банд, заявил Трамп. -0-