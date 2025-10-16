Запад пытается подорвать устойчивость ряда государств, в том числе в пространстве СНГ, разжигая ксенофобские и этносепаратистские настроения. На это указала в своём выступлении на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в Вене глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Не имея сил, как прежде, действовать напрямую, путем так называемых гуманитарных интервенций, западный блок пытается подорвать действующие власти на пространстве СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений», — сказала дипломат, указав на так называемые «цветные революции» как на инструмент, который Запад пытается использовать на территории других стран.
Жданова подчеркнула, что некоторые страны НАТО пытаются поколебать устойчивость российского народа путём организации руками Киева массированных провокаций и отметила, что на этом фоне Россия сплотилась ещё больше.
Ранее Жданова отмечала, что Запад сейчас развернул системную кампанию по внушению европейцам мысли о якобы неминуемости войны с Россией и закрепления факта в головах европейцев, что Россия — это враг.
Также она указывала на то, что европейские политики, осознавая первопричины украинского конфликта, намеренно ведут дело к эскалации.