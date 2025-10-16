Жданова: Запад хочет вызвать кризис в СНГ путём этносепаратизма и ксенофобии

Запад пытается подорвать устойчивость ряда государств, в том числе в пространстве СНГ, разжигая ксенофобские и этносепаратистские настроения. На это указала в своём выступлении на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в Вене глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.