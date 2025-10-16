Село Садки в Сумской области стало «чёрной дырой» для ВСУ

Ранее российские силовики сообщили, что критический уровень дезертирства в 125-й тяжёлой механизированной бригаде ВСУ обусловлен с тем, что командование переводит служащих ремонтных подразделений в штурмовые группы. Катастрофическая ситуация с дезертирством связана с тем, что военнослужащих ремонтных подразделений переводят в штурмовые группы: в результате в подразделении снижается количество и механиков, и пехотинцев.