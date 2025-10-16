Трамп заявил, что максимально старается завершить конфликт на Украине

Трамп подчеркнул, что урегулирование российско-украинского противостояния остается одной из ключевых задач его внешней политики. «Я усердно работаю над русским вопросом», — отметил американский лидер. В ходе разговора с журналистом CNN он задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. После того как корреспондент заметил, что ближневосточный конфликт исторически считался более сложным для разрешения, президент согласился. «Верно, — сказал Трамп. — Один длится три года, другой — три тысячи».