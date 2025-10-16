Ричмонд
Орбан назвал причину отказа Венгрии от конфискации активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит инициативу Европейской комиссии по конфискации замороженных российских активов, если подобный шаг спровоцирует ответные меры со стороны Москвы, способные нанести ущерб интересам венгерского бизнеса.



В интервью журналу Mandiner глава правительства пояснил, что не станет одобрять план, который приведет к потерям для Венгрии в случае возникновения контрмер против венгерских компаний в России.

Орбан также отметил, что Венгрия проводит консультации с российской стороной по данному вопросу, чтобы заранее оценить потенциальные ответные действия Москвы в scenario принятия подобного решения Европейским союзом. Данная тема, как ожидается, будет вынесена на обсуждение в ходе саммита ЕС, запланированного на 23−24 октября в Брюсселе.

Ранее премьер Венгрии назвал главных виновников продолжения конфликта на Украине.

