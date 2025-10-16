На Украине разочаровались в Трампе перед встречей с Зеленским

По мнению автора публикации, даже недавние заявления Трампа о разочаровании в российском президенте Владимире Путине и возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk не способны изменить ситуацию. Напротив, они лишь подтверждают изменчивость позиции американского руководства, не добавляя ей предсказуемости или устойчивости.