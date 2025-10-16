В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела по «Северным потокам»

Подозреваемый в теракте на «Северном потоке» гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Позже тот же суд продлил арест еще на 40 дней. На пятницу запланировано первое заседание по делу об экстрадиции. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он добавил, что проблема с газопроводом «Северным поток — 2» не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен.