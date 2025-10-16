Орбан: Венгрия не поддержит конфискацию активов РФ из опасения ответных мер

Венгрия не намерена поддерживать предложение ЕК о конфискации финансовых активов РФ, замороженных на Западе. Причины объяснил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
«Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, конечно, не поддержу этого, поскольку это означает, что Венгрия понесет потери», — сказал премьер-министр в интервью журналу Mandiner.
В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия считает неприемлемым вмешательство в чужую собственность и любые попытки распоряжаться чужими активами без согласия их владельцев.
Ранее западные СМИ писали, что привлечение около 200 миллиардов евро из заблокированных российских активов якобы является единственным реальным способом обеспечить устойчивое финансирование киевского режима в условиях истощения других источников привлечения средств.