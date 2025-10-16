Орбан: Венгрия не поддержит конфискацию активов РФ из опасения ответных мер

«Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, конечно, не поддержу этого, поскольку это означает, что Венгрия понесет потери», — сказал премьер-министр в интервью журналу Mandiner.