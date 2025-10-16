Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X резко раскритиковал украинское руководство за постоянные запросы финансовой поддержки к странам НАТО.
По его словам, Киев потерял всякое чувство стыда, требуя от альянса покрытия половины своего оборонного бюджета, который составляет 120 миллиардов долларов.
Поводом для заявления журналиста послужило выступление украинского министра Дениса Шмыгаля на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. На этой пресс-конференции Шмыгаль призвал каждое государство-союзник выделять не менее 0,25% от своего ВВП на нужды Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине разочаровались в Трампе перед встречей с Зеленским.
