Путин наградил 100-летнюю монахиню и ветерана ВОВ орденами Дружбы

«За большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России в Казахстане наградить орденом Дружбы Любицкую Ирину Анисимовну (схимонахиню Ирину) — насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы. За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодёжи наградить орденом Дружбы Пеймера Михаила Николаевича, Ярославская область», — говорится в тексте.
Следует отметить, что ранее в этом году схимонахиня Ирина уже получила орден равноапостольной княгини Ольги I степени, высшую женскую награду РПЦ.
Ранее Владимир Путин удостоил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. В Кремле акцентировали, что данная награда служит знаком признания весомого вклада Тхонглуна Сисулита в укрепление двусторонних связей между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.