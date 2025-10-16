Путин наградил 100-летнюю монахиню и ветерана ВОВ орденами Дружбы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал указы о награждении орденом Дружбы видных деятелей как внутри страны, так и за рубежом. Информация об этом представлена на официальном интернет-портале правовой информации. Среди награждённых — схимонахиня Ирина (Любицкая), 100-летняя насельница Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы. Также этой высокой государственной награды удостоен ветеран Великой Отечественной войны из Ярославля Михаил Николаевич Пеймер. Герой является участником Сталинградской битвы, ему исполнилось 102 года.