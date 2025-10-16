Ричмонд
Путин наградил 100-летнюю монахиню и ветерана ВОВ орденами Дружбы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал указы о награждении орденом Дружбы видных деятелей как внутри страны, так и за рубежом. Информация об этом представлена на официальном интернет-портале правовой информации. Среди награждённых — схимонахиня Ирина (Любицкая), 100-летняя насельница Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы. Также этой высокой государственной награды удостоен ветеран Великой Отечественной войны из Ярославля Михаил Николаевич Пеймер. Герой является участником Сталинградской битвы, ему исполнилось 102 года.

Источник: Life.ru

«За большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России в Казахстане наградить орденом Дружбы Любицкую Ирину Анисимовну (схимонахиню Ирину) — насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы. За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодёжи наградить орденом Дружбы Пеймера Михаила Николаевича, Ярославская область», — говорится в тексте.

Следует отметить, что ранее в этом году схимонахиня Ирина уже получила орден равноапостольной княгини Ольги I степени, высшую женскую награду РПЦ.

Ранее Владимир Путин удостоил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. В Кремле акцентировали, что данная награда служит знаком признания весомого вклада Тхонглуна Сисулита в укрепление двусторонних связей между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.