Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырём россиянкам из разных регионов

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит был удостоен ордена Александра Невского указом Владимира Путина. В Кремле особо отметили, что награда является признанием его значительного вклада в укрепление дружественных связей между Россией и Лаосом. Сисулит награждён за «большой личный вклад» в развитие двусторонних отношений.