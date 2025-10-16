Ричмонд
Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырём россиянкам из разных регионов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» четырём россиянкам из Чувашской Республики, Мордовии, Хакасии и Брянской области. Об этом сообщается в опубликованном указе.

Источник: Life.ru

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Захаровой Римме Николаевне, Чувашская Республика», — говорится в документе.

Аналогичное звание присвоено Елене Киселевой из Брянской области, Наталье Стенюшкиной из Мордовии и Светлане Шутылевой из Хакасии. Присвоение звания «Мать-героиня» является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших детей.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит был удостоен ордена Александра Невского указом Владимира Путина. В Кремле особо отметили, что награда является признанием его значительного вклада в укрепление дружественных связей между Россией и Лаосом. Сисулит награждён за «большой личный вклад» в развитие двусторонних отношений.

