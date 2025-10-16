Фон дер Ляйен может впервые отказать Трампу: вот в чем

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе может впервые сказать «нет» администрации президента США Дональда Трампа, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов. Об этом пишет Euractiv.
Известно, что недавно США угрожали санкциями странам и должностным лицам, которые поддержат план ООН по уменьшению выбросов от морского транспорта с 3% от общемирового объема до нуля.
ЕС быстро подтвердил намерение следовать этому соглашению с ООН. Источники Euractiv в Еврокомиссии сообщили, что Урсула фон дер Ляйен лично поддержала твёрдую позицию, что «свидетельствует о её готовности брать политический риск» — чем раньше евробюрократка не отличалась.
«Если эта информация подтвердится, это станет первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-ные пошлины на большинство экспортных товаров в США», — отмечается в материале.
Недавно Еврокомиссия выдвинула Сербии условие для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна не сможет стать членом ЕС, если не поддержит санкции против России.