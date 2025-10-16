Аргентина может разорвать контракты с КНР в обмен на сотрудничество с США

После встречи президента Аргентины Хавьера Милея с американским лидером Дональдом Трампом правительство страны рассматривает меры по сокращению технологического влияния Китая. Как сообщает телеканал TN, это может затронуть ключевые проекты в космической и энергетической отраслях.
По данным источника, власти изучают возможность предоставления льгот американским частным компаниям, работающим в сфере спутниковой связи, телекоммуникаций, электроэнергетики и добычи стратегических ресурсов, таких как литий и уран. Это рассматривается как жест готовности соответствовать геополитическим условиям финансовой поддержки со стороны США.
Одним из конкретных шагов может стать закрытие китайской станции космического наблюдения в провинции Неукен. Станция была построена после подписания соглашения в 2012 году, которое предусматривало установку антенны и аренду земельного участка площадью 200 гектаров на 50 лет. По информации телеканала, в правительственных кругах уже имеются конкретные предложения по прекращению деятельности этого объекта.
Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит закупать российскую нефть.
