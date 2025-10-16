Аргентина может разорвать контракты с КНР в обмен на сотрудничество с США

Одним из конкретных шагов может стать закрытие китайской станции космического наблюдения в провинции Неукен. Станция была построена после подписания соглашения в 2012 году, которое предусматривало установку антенны и аренду земельного участка площадью 200 гектаров на 50 лет. По информации телеканала, в правительственных кругах уже имеются конкретные предложения по прекращению деятельности этого объекта.