МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Никакое оружие не поможет Украине переломить ход боевых действий в свою пользу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Пирсу Моргану.
«Все понятно: русские побеждают на поле боя. Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом», — сказал эксперт.
При этом Миршаймер назвал все разговоры на тему возможной передачи ракет Tomahawk Украине не более чем спекуляциями. Президент США должен понимать, что их поставка ничего не изменит, отметил он.
«Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это все должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало», — заявил профессор.
Он также напомнил, что у СВО имеет четкие и понятные цели, которые планомерно реализуются. Ни Европа, ни США просто не в состоянии это изменить, подытожил Миршаймер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.