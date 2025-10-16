Ричмонд
Израиль подготовит план разгрома ХАМАС в случае отхода от мирного плана США

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил разработать комплексный план уничтожения ХАМАС, если палестинское движение откажется действовать в соответствии с мирным планом американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении офиса министра обороны, которое цитирует Times of Israel.

Источник: Life.ru

Утверждается, что Кац потребовал подготовить план по полному разгрому ХАМАС в секторе Газа, если представители движения не будут реализовывать американский план, и «возникнет необходимость возобновить боевые действия».

«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США вернётся к боевым действиям и будет действовать, чтобы добиться полного разгрома ХАМАС, изменить реальность в секторе Газа и достичь всех целей войны», — сказано в заявлении офиса Каца.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана по Газе. По его словам, администрация США уже приступила к новой фазе урегулирования конфликта, а все 20 заложников были освобождены. Однако тела погибших пока не возвращены.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше