В США высказались о передаче Украине Tomahawk

Миршаймер охарактеризовал дискуссии о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk как бесплодные спекуляции, подчеркнув, что даже президент США должен осознавать неспособность этого оружия изменить ситуацию. В качестве примера он напомнил о системах HIMARS и истребителях F-16, которые также позиционировались как решающие факторы, но не оправдали возложенных ожиданий.