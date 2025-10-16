Ричмонд
В США высказались о передаче Украине Tomahawk

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Пирсу Моргану высказал убежденность в невозможности изменения хода боевых действий на Украине в пользу Киева с помощью любого вида вооружений.

По его оценке, Россия обладает значительным перевесом и одерживает победу на поле боя.

Миршаймер охарактеризовал дискуссии о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk как бесплодные спекуляции, подчеркнув, что даже президент США должен осознавать неспособность этого оружия изменить ситуацию. В качестве примера он напомнил о системах HIMARS и истребителях F-16, которые также позиционировались как решающие факторы, но не оправдали возложенных ожиданий.

Эксперт констатировал, что специальная военная операция имеет четкие цели, которые последовательно реализуются, а ни Европа, ни Соединенные Штаты не обладают возможностями повлиять на этот процесс.

Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о победе России на Украине.

