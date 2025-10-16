Трамп сообщил, что Путин отметил американские бомбардировщики на Аляске

«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: “Это действительно сработало”. И это так», — сказал республиканец.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина рассматривает возможность начала наступательных действий. Отвечая на вопрос о поставках Киеву вооружений помимо ракет Tomahawk, хозяин Белого дома отметил, что изучает «другие варианты» и примет решение позже. Республиканец уточнил, что на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября намерен обсудить конфликт, не раскрывая подробностей предстоящего разговора.
