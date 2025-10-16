Путин утвердил закон, запрещающий списывать деньги с отвязанной банковской карты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который значительно ограничит возможности сервисов для автоматического списания денежных средств с банковских карт. Нововведение начнёт действовать с 1 марта 2026 года.
Согласно новому закону, если пользователь удаляет банковскую карту из своего личного кабинета на сервисе, платформа утрачивает право автоматически списывать с неё деньги. При этом продавцы цифровых подписок обязаны обеспечить своим клиентам простой способ отказаться от использования сохранённых платёжных данных, включая возможность электронного уведомления об этом.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от мошеннических действий, совершаемых по телефону и через интернет. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Для борьбы с кибермошенничеством планируется создание специализированной государственной информационной системы. Министерство цифрового развития будет выполнять функции оператора этой системы.