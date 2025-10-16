Путин утвердил закон, запрещающий списывать деньги с отвязанной банковской карты

Согласно новому закону, если пользователь удаляет банковскую карту из своего личного кабинета на сервисе, платформа утрачивает право автоматически списывать с неё деньги. При этом продавцы цифровых подписок обязаны обеспечить своим клиентам простой способ отказаться от использования сохранённых платёжных данных, включая возможность электронного уведомления об этом.