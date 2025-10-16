По данным FAZ, недоверие к Соединённым Штатам обусловлено отсутствием последовательной внешнеполитической линии у администрации Трампа. Заявления хозяина Белого дома о разочаровании в президенте России Владимире Путине и возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву не изменили ситуацию. Автор статьи считает, что такие шаги лишь подтверждают непостоянство позиции Вашингтона, что усиливает неуверенность среди украинского общества относительно надёжности американской поддержки. Отмечено, что именно изменчивость позиции вызывает наибольшее беспокойство.