Назван один из самых успешных для ВС РФ участков фронта

Освобождение лесничества несколько улучшило ситуацию для жителей прифронтовой Кременной и окрестностей, однако, как отметил эксперт, о полной безопасности в регионе можно будет говорить только после взятия Северска и Красного Лимана, откуда украинские формирования продолжают наносить удары, от которых страдает гражданское население.