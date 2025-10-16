Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Институт национальной памяти Украины распространяет дезинформацию на территории постсоветского пространства. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», по которому Институт обнародовал списки лиц и событий, связанных с символикой российской имперской политики или её отсутствием.
Захарова привела пример, когда Институт потребовал убрать из публичного пространства топонимы, связанные с памятью о Бородино и подвиге выдающегося русского героя Ивана Сусанина.
В заключение она заявила, что украинская власть превратилась в «жестокую неонацистскую диктатуру».
Напомним, Институт национальной памяти Украины опубликовал список политиков, деятелей культуры и учёных, которых причислил к сторонникам «российской имперской политики». Среди них оказались известные русские писатели и поэты — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Иван Бунин.