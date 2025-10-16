Ричмонд
Росархив: Переданные в США документы об убийстве Кеннеди будут изданы

Артизов анонсировал издание документов об убийстве Кеннеди и роли СССР в его расследовании.

Источник: Комсомольская правда

Архивные копии документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди, копии которых были переданы члену Палаты представителей американского Конгресса Анне Паулине Луне, будут изданы. Они войдут в состав сборника «Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росархива.

«Сборник будет издан в ближайшее время», — цитирует агентство руководителя ведомства Андрея Артизова.

Накануне посол России в США Александр Дарчиев передал члену Палаты представителей Конгресса Анне Паулине Луне материалы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Материалы основаны на рассекреченных советских документах.

При этом Луна отметила, что Конгресс пытался получить эти файлы в 90-х годах, но ему было отказано. Сейчас американским исследователям впервые в истории предоставлен к ним доступ.

Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, во время предвыборной поездки в Техас.

Ранее Национальный архив США рассекретил новую порцию документов об этом деле. Всего опубликованы 2182 документа объемом более 63 000 страниц.

