Росархив: Переданные в США документы об убийстве Кеннеди будут изданы

Архивные копии документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди, копии которых были переданы члену Палаты представителей американского Конгресса Анне Паулине Луне, будут изданы. Они войдут в состав сборника «Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росархива.
«Сборник будет издан в ближайшее время», — цитирует агентство руководителя ведомства Андрея Артизова.
Накануне посол России в США Александр Дарчиев передал члену Палаты представителей Конгресса Анне Паулине Луне материалы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Материалы основаны на рассекреченных советских документах.
При этом Луна отметила, что Конгресс пытался получить эти файлы в 90-х годах, но ему было отказано. Сейчас американским исследователям впервые в истории предоставлен к ним доступ.
Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, во время предвыборной поездки в Техас.
Ранее Национальный архив США рассекретил новую порцию документов об этом деле. Всего опубликованы 2182 документа объемом более 63 000 страниц.