Боец ВС РФ рассказал о бесполезных будках ВСУ

По словам оператора, эти сооружения, расставленные с интервалом примерно в 100 метров (до 10 штук на километр), предположительно предназначались для быстрого укрытия украинских сил при перемещении между позициями. Однако в реальных боевых условиях их эффективность оказалась крайне низкой.