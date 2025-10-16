В ходе наступательных операций на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике российские подразделения столкнулись с нестандартными оборонительными сооружениями противника. Как сообщил РИА Новости оператор беспилотников подразделения Южного военного округа с позывным «Минус», вдоль лесополос были обнаружены бетонные укрытия, напоминающие будки.
По словам оператора, эти сооружения, расставленные с интервалом примерно в 100 метров (до 10 штук на километр), предположительно предназначались для быстрого укрытия украинских сил при перемещении между позициями. Однако в реальных боевых условиях их эффективность оказалась крайне низкой.
«Минус» отметил, что конструкция укрытий оказалась хрупкой — для их полного уничтожения требовалось всего одно точное попадание боеприпаса, после которого сооружение разносило в щепки. Таким образом, данные бетонные объекты не смогли обеспечить надёжную защиту для военнослужащих ВСУ.
