Переданные Россией США документы об убийстве Кеннеди издадут

Архивные документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и переданные Россией Соединенным Штатам, будут опубликованы. Об этом сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По его словам, речь идет о машинописных копиях материалов, которые планируется включить в готовящийся сборник «Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения».