Переданные Россией США документы об убийстве Кеннеди издадут

США ранее поблагодарили Россию за передачу важных документов.
Архивные документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и переданные Россией Соединенным Штатам, будут опубликованы. Об этом сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По его словам, речь идет о машинописных копиях материалов, которые планируется включить в готовящийся сборник «Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения».
Конгрессвумен Луна: передача РФ документов по Кеннеди имеет огромное значение.
Ранее российская сторона передала данные материалы американской конгрессвумен Анне Паулине Луне. Передача состоялась по запросу США в рамках дополнительного расследования обстоятельств убийства. Как отметил Артизов, инициатива по обнародованию документов в Соединенных Штатах обусловлена внутренними политическими процессами.
Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года. Согласно официальному расследованию, единственным исполнителем преступления был признан Ли Харви Освальд.