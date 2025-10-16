Ричмонд
Переданные Россией США документы об убийстве Кеннеди издадут

Архивные документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и переданные Россией Соединенным Штатам, будут опубликованы. Об этом сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По его словам, речь идет о машинописных копиях материалов, которые планируется включить в готовящийся сборник «Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения».

США ранее поблагодарили Россию за передачу важных документов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКонгрессвумен Луна: передача РФ документов по Кеннеди имеет огромное значение.

Ранее российская сторона передала данные материалы американской конгрессвумен Анне Паулине Луне. Передача состоялась по запросу США в рамках дополнительного расследования обстоятельств убийства. Как отметил Артизов, инициатива по обнародованию документов в Соединенных Штатах обусловлена внутренними политическими процессами.

Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года. Согласно официальному расследованию, единственным исполнителем преступления был признан Ли Харви Освальд.