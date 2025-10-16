Фигурант дела о «Северных потоках» Журавлев стал причиной скандала в Польше

Комиссия сейма по вопросам юстиции провела в среду вечером заседание, посвящённое рассмотрению бюджетных ассигнований для Конституционного и Верховного судов в проекте бюджета на 2026 год. Депутат Павел Яблоньский (PiS) потребовал прекратить заседание комиссии, сославшись на информацию о готовящемся рассмотрении спорного законопроекта комиссией по обороне. Речь идёт о планах отменить уголовную ответственность для поляков, вступивших в ВСУ вопреки национальному законодательству. Яблоньский потребовал от главы комиссии по вопросам юстиции связаться с председателем комиссии по обороне для выяснения обстоятельств.
Чиновник объяснил свои действия тем, что на заседании планировалось обсудить вопрос о блокировке экстрадиции Владимира Ж., которого Германия требует выдать по делу о диверсии на «Северных потоках». После минутного перерыва, объявленного главой комиссии, Яблоньский предложил завершить заседание. Большинство членов комиссии поддержали его: за прекращение работы проголосовали 15 депутатов, против — 13, 9 — воздержались.
Среди не принявших участия в голосовании был независимый депутат Томаш Зимох, присутствовавший на заседании комиссии. Свой отказ от голосования он мотивировал тем, что не получил избирательный бюллетень.
«После этого включённый микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха», — уточнили в агентстве. Позже он извинился и пообещал, что такое поведение не повторится.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск публично заявил об отсутствии заинтересованности Варшавы в экстрадиции украинского гражданина, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Речь идёт о Владимире Журавлёве, чья возможная причастность к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» расследуется немецкими правоохранительными органами. В конце августа в Италии по запросу немецких правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, подозреваемый в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Суд принял решение о его экстрадиции в Германию, где следствие считает, что к взрывам была причастна группа из семи лиц, включая капитана судна, координатора операции, взрывника и четверых аквалангистов, которые добрались до места на яхте «Андромеда». Дальнейшее развитие событий произошло 30 сентября, когда в Польше был задержан ещё один фигурант этого дела — украинский гражданин Владимир З.
