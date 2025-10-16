В Госдуме сообщили о подготовке ответных мер против Латвии

Депутаты планируют принять постановление с обращением к кабинету министров, в котором будет указано представить конкретные меры в течение месяца.
«Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — отметил Калашников.
Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране после установленного срока будет считаться незаконным. Население Латвии составляет приблизительно 1,8 миллиона человек, значительную часть которого (около 40%) составляют носители русского языка. При этом, единственным государственным языком в стране является латышский, а русский язык имеет статус иностранного.
