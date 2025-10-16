Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме сообщили о подготовке ответных мер против Латвии

Правительство РФ скоро должно представить Госдуме предложения по действиям в ответ на принудительное выдворение россиян из Латвии. Об этом сообщил газете «Известия» председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Источник: Life.ru

Депутаты планируют принять постановление с обращением к кабинету министров, в котором будет указано представить конкретные меры в течение месяца.

«Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — отметил Калашников.

Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране после установленного срока будет считаться незаконным. Население Латвии составляет приблизительно 1,8 миллиона человек, значительную часть которого (около 40%) составляют носители русского языка. При этом, единственным государственным языком в стране является латышский, а русский язык имеет статус иностранного.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.