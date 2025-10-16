В Британии предупредили Киев о катастрофических последствиях удара Tomahawk по Москве

Кларк также призвал со всей серьезностью относиться к позиции России относительно возможной эскалации конфликта в случае передачи этих ракет киевскому режиму. По его словам, за предоставлением такого оружия неизбежно последует обострение ситуации, к которому необходимо быть готовым.