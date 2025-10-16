Мадуро резко осудил вмешательства ЦРУ в дела Латинской Америки

Глава Венесуэлы Николас Мадуро ответил на сообщения американских СМИ о том, что ЦРУ якобы получило разрешение от правительства США на операции в Венесуэле.
В выступлении на заседании Национального совета по суверенитету и миру Мадуро решительно отверг вмешательство Центрального разведывательного управления в дела латиноамериканских стран.
«До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их. Мы не хотим конфликта ни в Карибском регионе, ни в Южной Америне», — заявил президент, подчеркнув при этом стремление Венесуэлы к миру и стабильности в карибском и южноамериканском регионах. Напомним, недавно администрация главы США Дональда Трампа дала разрешение сотрудникам ЦРУ вести тайные миссии в Венесуэле против лидера страны Николаса Мадуро.
В статье газеты The New York Times отмечается, что это разрешение рассматривается как очередной элемент давления на Венесуэлу.