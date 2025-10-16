Мадуро резко осудил вмешательства ЦРУ в дела Латинской Америки

«До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их. Мы не хотим конфликта ни в Карибском регионе, ни в Южной Америне», — заявил президент, подчеркнув при этом стремление Венесуэлы к миру и стабильности в карибском и южноамериканском регионах. Напомним, недавно администрация главы США Дональда Трампа дала разрешение сотрудникам ЦРУ вести тайные миссии в Венесуэле против лидера страны Николаса Мадуро.