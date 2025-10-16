Глава Минфина: США ожидают отказа Японии от импорта энергоресурсов РФ

Как ранее сообщал ТАСС на основе статистических данных японского Минфина, товарооборот Японии и России в августе сократился в годовом выражении на 12,5% и составил 92,419 млрд иен (около $631 млн). Японский импорт из РФ снизился на 21,1%, до 61,681 млрд иен ($421 млн). Главным фактором стало сокращение закупок российских СПГ и угля на 33,2% и 44,9%, соответственно. На энергоресурсы приходится более 56% всего японского импорта из России. Кроме того, на 22,2% сократились закупки российских цветных металлов, на которые приходится 16,3% всего импорта из РФ, а закупки зерновых снизились на 94,9%.