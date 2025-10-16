Никакое оружие не способно помочь Вооружённым силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий в свою пользу. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано на YouTube.
По мнению эксперта, на линии боевого соприкосновения сегодня побеждают русские.
«Если взглянуть на баланс сил, он однозначно склоняется в сторону России с серьёзным перевесом», — отметил Миршаймер.
При этом профессор назвал все разговоры о возможной передаче Украине ракет Tomahawk «не более чем спекуляциями». Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о возможном решении США направить ракеты Tomahawk киевскому режиму, отметив, это помножит на ноль все старания по сближению между Москвой и Вашингтоном.