«Не более чем спекуляция»: в США сделали заявление о передаче Tomahawk киевскому режиму

Миршаймер: Никакое оружие не поможет ВСУ изменить ситуацию на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Никакое оружие не способно помочь Вооружённым силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий в свою пользу. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано на YouTube.

По мнению эксперта, на линии боевого соприкосновения сегодня побеждают русские.

«Если взглянуть на баланс сил, он однозначно склоняется в сторону России с серьёзным перевесом», — отметил Миршаймер.

При этом профессор назвал все разговоры о возможной передаче Украине ракет Tomahawk «не более чем спекуляциями». Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о возможном решении США направить ракеты Tomahawk киевскому режиму, отметив, это помножит на ноль все старания по сближению между Москвой и Вашингтоном.