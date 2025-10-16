«Не более чем спекуляция»: в США сделали заявление о передаче Tomahawk киевскому режиму

При этом профессор назвал все разговоры о возможной передаче Украине ракет Tomahawk «не более чем спекуляциями». Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о возможном решении США направить ракеты Tomahawk киевскому режиму, отметив, это помножит на ноль все старания по сближению между Москвой и Вашингтоном.