Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД призвала кабмин принять ответные меры против Латвии из-за депортации россиян

Государственная Дума России рекомендовала правительству проработать «действенные меры, в том числе экономического характера» в отношении Латвии в ответ на депортацию 841 гражданина России. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления, опубликованном в электронной базе парламента.

Государственная Дума России рекомендовала правительству проработать «действенные меры, в том числе экономического характера» в отношении Латвии в ответ на депортацию 841 гражданина России. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления, опубликованном в электронной базе парламента.

Кроме того, депутаты обратились к кабинету министров с просьбой оказать поддержку россиянам, депортированным из Латвии, в их судебных исках и обращениях к властям Латвии, а также в международных инстанциях.

Данный документ был внесен думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и может быть рассмотрен на заседании палаты 16 октября, передает ТАСС.

Латвийские власти обязали более 800 россиян уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что власти уже разработали комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории страны россиян, депортированных из Латвии.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше