ГД призвала кабмин принять ответные меры против Латвии из-за депортации россиян

Государственная Дума России рекомендовала правительству проработать «действенные меры, в том числе экономического характера» в отношении Латвии в ответ на депортацию 841 гражданина России. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления, опубликованном в электронной базе парламента.
Кроме того, депутаты обратились к кабинету министров с просьбой оказать поддержку россиянам, депортированным из Латвии, в их судебных исках и обращениях к властям Латвии, а также в международных инстанциях.
Данный документ был внесен думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и может быть рассмотрен на заседании палаты 16 октября, передает ТАСС.
Латвийские власти обязали более 800 россиян уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности.
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что власти уже разработали комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории страны россиян, депортированных из Латвии.