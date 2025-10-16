Суд в Ереване продлил арест предпринимателя Самвела Карапетяна на 30 суток

Ранее Московский военный суд оставил под стражей бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, до декабря. Кузнецова обвиняют в получении взятки. Аналогичное решение принято и в отношении предпринимателя Льва Мартиросяна, которого называют взяткодателем. Следствие утверждает, что Кузнецов обеспечил заключение госконтрактов на гостиничные услуги на сумму, превышающую 372 млн рублей, и получил за это в качестве взятки земельный участок и дом в Краснодаре, оформленные на его супругу.