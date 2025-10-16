Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует сделать важное заявление в четверг, тема которого пока остается неизвестной.

Президент США Дональд Трамп планирует сделать важное заявление в четверг, тема которого пока остается неизвестной. Согласно расписанию, распространенному Белым домом, перед этим американский лидер заслушает доклад разведки.

Мероприятия запланированы на утро по местному времени: в 11:00 (19:00 мск) состоится брифинг разведки, после чего в 22:00 по московскому времени Трамп выступит с объявлением.

Содержание предстоящего заявления не раскрывается.

Ранее Трамп сообщил подробности встречи с Путиным на Аляске.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше