Здесь никогда не было Китая: Кожемяко поручил учить школьников правильной истории Приморья

На территории Приморского края никогда не было Китая — об этом должны знать молодые поколения. Краткий экскурс в историю региона на публичных слушаниях по проекту бюджета на ближайшую трехлетку провел губернатор Олег Кожемяко. Глава поручил краевому Минобру в 2026 году заняться системным внедрением в школах уроков краеведения, а также разработкой информационных и учебных материалов соместно с историками. От этого, по его мнению, зависит будущее региона, сообщает ИА PrimaMedia.
«Мы начали внедрять в школах уроки истории родного края. Уже выпущены учебные издания, и в некоторых школах такие занятия ведутся. Но пока это не системная работа. Поручил министерству образования еще раз предметно заняться этим важным направлением», — написал в своем ТГ-канале (18+) по итогам слушаний Олег Кожемяко.
На самой встрече губернатор поднял вопрос информационного доминирования иных версий происхождения территории, где сейчас располагается Приморье, и поставил задачу донести до подрастающего поколения, в том числе зарубежной общественности достоверную историю.
«Это очень важный вопрос, который подняли коллеги ваши, и он требует к себе внимания с тем, чтобы дети понимали и любили свой край. Знали о его героическом прошлом, и современных этапах, и дореволюционных, и пути становления, и то, что здесь было раньше. Если сейчас не будем обращать внимание на то, что наш край никогда не принадлежал Китаю исторически, то пройдет какое-то время, с учетом тех материалов, которые сейчас публикуются в Китае о том, что это была китайская территория, и мы путем Пекинского договора в 1860 году каким-то образом отвергли … то, что произойдет? Произойдет то, что материалы, которые сегодня публикуются в соседней стране, станут доминирующими», — считает Олег Кожемяко.
В то же время история региона многогранная, и, по мнению губернатора, крайне важно иметь и материалы, и представление о том, откуда произошел край, какие народы его населяли, какие были взаимоотношения с Китайской империей.
Иначе в их отсутствие трудно будет разбираться, кто жил на территории современного Приморья — чжурчжэни или монголы, потому что все будет транскрибировано на китайский язык.
«Это важнейший вопрос будущего Приморского края, на который мы пока не обращаем внимание. А ведь здесь никогда в жизни не было Китая», — заявил губернатор.
Глава региона провел для участников слушаний краткий исторический экскурс:
"Никогда, ни в период образования Бохайского государства, это к. 6−9 век, ни в период Китайской империи Ляо, ни в период империи чжурчжэней Цзинь, ни в период империи Юань монгольской, которая сама завоевывала часть Китая, в основном северо-восточные районы, и образовала свою империю.
Да, с учетом высокой пятитысячелетней культуры Китая, конечно, детей они своих отправляли, и знаки у нас одинаковые были, но это абсолютно отдельное государство. Они были образованы первой из мохэйских и корейских племен. Государство Бохайское возникло. И в последующем, когда потомки чжурчжэней пришли и образовали в 1644 году Маньчжурскую империю, Цин ее назвали, она тоже никаким образом не была китайской. Это была Маньчжурия и маньчжурский император, который в том числе территорию Приморского края вообще не рассматривал. Это была дикая, заброшенная, никому не нужная [территория]. И даже по Айгуньскому договору она была территорией совместного пользования. Сюда китайцев манджуры не пускали, за пределы китайской стены.
Поэтому нам важно детям подать это правильно, чтобы они спокойно могли через 10−15 лет сказать, ребята, пардон, какое вы отношение имеете к нашей территории? Никакого".
Губернатор подчеркнул, что это была территория Манчжурии, но сейчас государства такого нет, языка такого тоже нет. Упоминания территории тоже нет — есть северо-восточные районы Китая.
«Поэтому никаких претензий ни исторически и никак не могут к нам предъявлять. Но эта политика идет о том, что это было территория Китая. Поэтому это нужно обязательно вводить», — сказал Кожемяко.
Он поручил в 2026 году разработать соответствующие информационные и учебные материалы с привлечением историков и академиков.
«Сделаем, чтобы это было публично: история нашего края, история Дальнего Востока. Не будем ее знать — потеряем в последующем. Другие догмы войдут в голову», — предупредил Олег Кожемяко.