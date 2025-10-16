Здесь никогда не было Китая: Кожемяко поручил учить школьников правильной истории Приморья

«Это очень важный вопрос, который подняли коллеги ваши, и он требует к себе внимания с тем, чтобы дети понимали и любили свой край. Знали о его героическом прошлом, и современных этапах, и дореволюционных, и пути становления, и то, что здесь было раньше. Если сейчас не будем обращать внимание на то, что наш край никогда не принадлежал Китаю исторически, то пройдет какое-то время, с учетом тех материалов, которые сейчас публикуются в Китае о том, что это была китайская территория, и мы путем Пекинского договора в 1860 году каким-то образом отвергли … то, что произойдет? Произойдет то, что материалы, которые сегодня публикуются в соседней стране, станут доминирующими», — считает Олег Кожемяко.